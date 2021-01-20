В «ДНР» утверждают, что готовы провести повторный «референдум»

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный «референдум о самоопределении», передает российское «РИА Новости».

«Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», – заявил Пушилин.

Он утверждает, что «важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права».

«Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее – подтверждения воли народа Донбасса», – уверяет Пушилин.

Напомним, с начала 2020 года по материалам Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях осуждены свыше 160 организаторов незаконного «референдума» 2014 года. Суд признал фигурантов виновными в совершении уголовного преступления по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.