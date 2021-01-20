В «ДНР» умерли 22 человека с COVID-19

В «ДНР» за сутки умерли 22 человека с COVID-19. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 513 исследований, из них выявлены 225 случаев заболевания (33,6%) и у 5 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

Зафиксированы 22 летальных исхода.

По состоянию на 20 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 18 379:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 6 485 пациентов (35,3% от всех заболевших);

выздоровели – 10 268 человек (55,9%);

летальных случаев – 1 626 (8,8%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 106 случаев пневмоний, что на 20 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 72 человека. Всего на лечении находятся 1 757 пациентов с пневмониями, из них 675 – на кислородной поддержке (+16 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 января в Украине COVID-19 заболели 1 172 038 чел. (900 749 пациентов выздоровели, 21 258 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 42 198 случаев (выздоровели – 35 203 пациента, летальных случаев – 774), Луганской области – 13 182 случая (выздоровели – 10 295 пациентов, летальных случаев – 363).

В «ЛНР» – 2 415 заболевших (выздоровели – 1 956 человек, летальных случаев – 206).