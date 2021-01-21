В «ДНР» назвали самые востребованные специальности (Фото)

В «ДНР» вузы ежегодно выпускают специалистов. При этом найти работу с достойной зарплатой получается не у всех. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Ежегодно вузы ДНР выпускают более десяти тысяч квалифицированных специалистов. Соответственно, каждый из них ищет профессию по душе и с достойной зарплатой. Однако совместить одно с другим не всегда удается», – отмечается в сюжете.

Также освещается ситуация с вакансиями. В частности, в «республиканском» центре занятости стенды в коридорах пестрят вакансиями. «В базе данных имеется информация о наличии 15 тысяч вакансий на предприятиях республики. При этом на учете в центре состоят 8 630 лиц, которые ищут работу», – уверяют в центре занятости.

Среди самых востребованных – водители автомобиля (более 400 вакансий), водители трамвая и троллейбуса (более 300), инженеры в различных отраслях (более 300).

Не хватает врачей, учителей, бухгалтеров. Есть вакансии и для музыкантов оркестра.

Минимальный размер оплаты труда 6 065 руб. (2 378 грн по местному курсу на 21.01.2021) – это уборщик, дворник. Самую большую зарплату – 90 тыс. руб. (35,3 тыс. грн) – предлагали в центре занятости желающим занять должность руководителя предприятия.

В комментариях к опубликованному сюжету местные жители пишут о том, что работу найти сложно, зарплаты маленькие, и даже их не выплачивают вовремя: «Я работаю на заводе, но такое чувство, что я безработный, работаем за просто так, зарплату за 3 месяца должны… В ДНР нет достойных зарплат, все валят из этой резервации… Вакансии, может, и есть, только платить как положено никто не хочет… Нет просвета в ДНР… Бармены и могильщики!... Кретины, что вы показываете… Мда, ну и зарплата».

Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube