COVID-19: В Северодонецке умерли четверо больных, в Рубежном – 1

На Луганщине лабораторно подтверждены 76 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четверо больных в Северодонецке и один в Рубежном. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний и 73-летний мужчины, 79-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка; 83-летний мужчина из Рубежного.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 14;

Рубежное – 2;

Северодонецк – 30;

Беловодский район – 3;

Кременской – 9;

Марковский – 3;

Новопсковский – 9;

Старобельский – 5;

Троицкий – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 182 человек, из них:

выздоровели – 10 295 человек (78,1% от всех заболевших);

лечатся – 2 524 пациента, 367 – стационарно, 2 157 – амбулаторно (19,1%);

умерли – 363 человека (2,8%).

За время распространения коронавируса в области заболели 496 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 423 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 25,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 января в Украине COVID-19 заболели 1 172 038 чел. (900 749 пациентов выздоровели, 21 258 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 42 198 случаев (выздоровели – 35 203 пациента, летальных случаев – 774).

В «ДНР» – 18 379 заболевших (выздоровели – 10 268 человек, летальных случаев – 1 626). В «ЛНР» – 2 415 заболевших (выздоровели – 1 956 человек, летальных случаев – 206).