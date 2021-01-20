Заседания ТКГ по Донбассу: В «Л-ДНР» хотят, чтобы их «пресс-секретари» освещали переговоры

В «ДНР» и в «ЛНР» ввели новые «должности» – «пресс-секретарей на Минских переговорах». Сегодня, 20 января, синхронные заявления об этом сделали в обеих «республиках».

Как утверждает представитель «ДНР» Наталья Никонорова, «руководством республики принято решение о введении должности пресс-секретаря делегации ДНР на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе».

Утверждается, что на новую «должность» назначен Владислав Московский, он выпускник «Донбасской юридической академии».

Никонорова уверяет, что «его знания, навыки, инициативность и человеческие качества позволят на достойном уровне выполнять важнейшие задачи по информационному обеспечению хода Минского процесса».

Как сообщает представитель «ЛНР» Владислав Дейнего, «с 2021 года назначен пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе».

На «должность» назначили Марию Ковшарь.

Дейнего также уверяет, что «с этим назначением Минские переговоры будут освещаться более широко и оперативно».

Ранее сообщалось, что 19 января в заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе впервые принимали участие «представители общественности» из «Л-ДНР».

Напомним, что 9 июня 2020 года к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер. В Офисе президента Украины заявили, что привлечение в ТКГ внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области, должно положить конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований.