Россия и Украина могут примириться за один день, – Арестович

Россия и Украина могут примириться за один день, но для этого нужно политическое решение единственного человека – президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает «Украина 24».

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках. Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе, это для нее немного стоит. Но с другой стороны, и Путин не молодеет, и санкции поджимают, и есть давление Европы. Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам», – сказал Арестович.

По его словам, деятельность ТКГ делится на две части: одна из них стратегическая, а другая тактическая – сохранение режима прекращения огня, обмен пленными, открытие КПВВ.

С тактической точки зрения, считает спикер украинской делегации в ТКГ, Украина «очень медленно, но продвигается».

«Я не вижу желания России идти на компромисс. Единственным положительным признаком является то, что они не выходят из Нормандского формата. Они есть в Нормандском формате на уровне политических советников глав государств и в рамках ТКГ... Я вижу возможность заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть всеобщего примирения», – добавил Арестович.