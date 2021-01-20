Самое время хохмить: В «ДНР» обсуждают конкурс «Улыбка шахтера»

В «ДНР» на фоне хронических проблем с задержками зарплат горнякам и закрытием шахт решили провести конкурс шахтерского юмора «Улыбка шахтера». Конкурс объявило «министерство угля и энергетики ДНР», сообщение об этом опубликовано на сайте «ведомства». Местные жители раскритиковали такую инициативу, передают «Донецкие новости».

«Наши отцы и деды снискали себе шахтерскую славу в веках благодаря самоотверженной работе и профессиональной доблести. Труд коногона, дворового, газожога, ГРОЗа, проходчика и многих других славных горняцких профессий был воспет во многих литературных произведениях, кинофильмах, песнях, стихотворениях. Одной из ярких черт горняцкой души является яркий, искрометный юмор, который всегда был первым помощником и другом шахтера в работе. Каждый из нас обязательно вспомнит историю, и не одну, в подтверждение сказанному», – заявили в «минугля».

Местным жителям предлагают присылать на конкурс «все, что отзывается в душе шахтера улыбкой: смешные ситуации, свидетелями и участниками которых вы были, не только на производстве, но и по пути на работу, в быту, в шахтерских семьях, на отдыхе, горняцкие анекдоты, карикатуры, обязательно должны быть переданы в поколениях».

В соцсетях местные жители возмущаются по поводу такой инициативы и в существующем положении шахтеров воспринимают это как издевательство.



«С чувством юмора у министерства угля и энергетики, видимо, не лады, либо это уже открытое, циничное издевательство и стеб над собственными работниками. Так вот, на фоне постоянных задержек зарплат шахтерам (нет, они не решают проблему с выплатами), они организовывают конкурс "Улыбка шахтера" . Предлагают горнякам присылать байки и карикатуры. Сейчас же самое время горнякам хохмить и улыбаться. А самая главная байка, наверное, которую вечно слышат шахтеры, что скоро погасят все задолженности и поднимут оклады. Кстати, а почему нет конкурса "Улыбка металлурга"? Работники ДМЗ тоже посмеялись бы. Если уж плевать людям в лицо, так всем и сразу», – резко критикуют конкурс в одном из донецких пабликов.

Дончане считают конкурс неуместным, учитывая задержки зарплат:

Владимир: «Надеюсь, у всех хватит ума проигнорировать этот фарс»;

Мария: «Открываю публичный опрос: "Какая улыбка лучше? Справа или слева?"»;

Александр: «Хорошо троллят шахтеров...»;

Алексей: «У шахтеров всегда с чувством юмора все в порядке, особенно много баек и анекдотов будет тогда, когда посадят тех, кто не хочет зарплату выплачивать вовремя»;

Любовь: «Выплаты шахтерам надо требовать и решать. Разбираться, где деньги – у олигарха "Внешэконом", который не платит, или министерство задерживает (только сначала зарплаты раздать!), а потом и сборник баек составлять. Без шуток шахтеры не живут. У нас все мужчины в семье шахтеры – все с юмором».

Напомним, 19 января «фонд госимущества ДНР» опубликовал объявление о намерении передать в аренду на 49 лет шахту им. М.И. Калинина в Донецке. Местные жители раскритиковали такое решение.

Кроме того, шахты в «ДНР» закрывают без соблюдения технологических норм и требований безопасности, что приводит не только к потере рабочих мест, но и экологическому бедствию, пропадают целые водоемы, в Горловке отмечено горение земли и проседание почвы.

До 2014 года на Донбассе работали 150 угольных шахт. С началом боевых действий в результате разрушения инфраструктуры, прекращения энергоснабжения, демонтажа насосного оборудования подтопляемых или полностью затоплены около 39 шахт.