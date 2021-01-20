Не такой: В соцсети показали российский флаг над Донецком (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Евгений снял с квадрокоптера центр города, передают «Донецкие новости».

Кадры были сняты еще до того, как город засыпало снегом. Дончанин продемонстрировал с высоты улицу Артема, пр. Гурова, гостиницу «Донбасс Палас» и памятник Ленину через дорогу от отеля.

Евгений обратил внимание, что на стеле рядом с памятником закреплен флаг России.

«Флаг России над Донецком. Шок», – написал дончанин.

В соцсетях люди высказывают различные мнения. Несмотря на то, что комментарии активно удаляют, люди добавляют все новые и новые.

Многих, в том числе сторонников «республики», российский флаг возмущает, а некоторые открыто пишут, что когда над городом развевался флаг Украины – жизнь была лучше.

«Что ж это такое, сплошные маты в голове – сколько можно нас кормить обещаниями?? Мы недореспублика, и в РФ нас не ждут… Это как бы уже сколько лет мы России нужны так, что она все никак нас не признает... Сколько можно морочить людям голову, нам вовсе не такой флаг нужен. А когда нужный висел, в Донецке было все прекрасно: и зарплаты, и работа», – пишут дончане.