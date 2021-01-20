Массовое явление: Экс-вице-премьер объяснил, почему украинцам уменьшили субсидии

В Украине количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг сократилось из-за ошибки, допущенной Кабинетом министров. Об этом рассказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, передает «Украина 24».

«Год назад правительство допустило катастрофическую ошибку, и были сужены нормативы расчета субсидий, введены дополнительные критерии для безработных, которые получали эти субсидии. Везде люди пишут: "год или два назад у меня была субсидия 1600, сейчас 900", "раньше была субсидия, сейчас ее забрали". Это массовое явление», – отметил Розенко.

По его мнению, данную ошибку «можно исправить за 15 минут».

«Проблемы людей, которые не могут платить за услуги ЖКХ, решаются очень просто. Надо вернуться к расчету субсидий и нормативов по газу для использования субсидий уровня 2016-2017 годов. Тогда было 7 кубов на человека в месяц, сегодня это 4 куба. То же самое по электроэнергии, по теплу, по другим видам коммунальных услуг. И второй вопрос – отдельно для безработных, которых существенно ограничили в праве получать субсидии, ввели дополнительный критерий, борьбу с тенизацией, но под эту гребенку люди попадают массово», – сказал бывший вице-премьер.