Число обращений о пособиях сократилось вдвое: В «ЛНР» считают, что повысили «социальные стандарты»

В «ЛНР» около 64,5 тыс. жителей являются получателями «республиканских» социальных пособий. Об этом сообщает пресс-служба «министерства труда и социальной политики ЛНР».

«По состоянию на 1 декабря 2020 года контингент получателей социальных пособий (помощи) составляет около 64,5 тыс. человек. Так, ежемесячно в полном объеме министерством труда и социальной политики выплачивается 16 видов социальных пособий, отдельные категории граждан получают материальную и гуманитарную помощь, обеспечиваются компенсационными выплатами, выплатами ко Дню Победы, а также единоразовой денежной помощью», – уверяют в «ЛНР».

В «ведомстве» утверждают, что в 2020 году поступило порядка 1,5 тыс. обращений по вопросам «предоставления материальной помощи, различных видов льгот, назначения и выплаты различных видов пособий».

«Анализ поступивших в 2020 году обращений показывает, что их количество сократилось почти вдвое. Такая положительная динамика указывает, прежде всего, на социально ориентированный вектор нормотворческой деятельности министерства труда и социальной политики, в частности, и положительную динамику в повышении социальных стандартов жителей республики», – заявили в «министерстве».

Напомним, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 января повысили размеры соцпособий. Суммы помощи в рублях идентичны в обеих «республиках». Но в гривневом эквиваленте суммы немного отличаются из-за разного местного курса валют.