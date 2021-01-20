В «ДНР» сложнее, чем в России: Особенности техосмотра транспорта «по-республикански»

В «ДНР» техосмотр транспортных средств, который заставляют проходить автовладельцев, состоит из 3-х этапов. И отводится на него всего 30 дней. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в своем Телеграм-канале.

Селиванова сообщила, что техосмотр в «ДНР» состоит из 3-х этапов. «Первый – прохождение техосмотра в сертифицированном пункте ТО. Результаты ТО вносят в специальную электронную базу, а владельцу выдают протокол проверки технического состояния (диагностическую карту). Если у вас новый автомобиль, после постановки на учет в ГАИ ДНР проходить проверку технического состояния авто – не нужно!», – написала «депутат».

Второй этап – это получение водителем медицинской справки по форме «083-У». Если ТО проходит владелец транспортного средства, который не имеет водительских прав, то такая справка не нужна.

«Третий этап – получение бумажного талона ТО в ГАИ на основании отдельного пакета документов, в который включены протокол (этап 1) и медицинская справка (этап 2)», – сообщила Селиванова.

Она подчеркнула, что в России с 2012 года выполняют только первый пункт такого алгоритма. Потом, на основании протокола ТО, оформляют страховку ОСАГО. В «ДНР» же все намного сложнее.

Также «депутат» перечислила, что нужно для прохождения ТО. «Документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, его заменяющий); свидетельство о регистрации ТС (временный регистрационный талон на бланковой продукции) или техпаспорт; заявление на проведение ТО; квитанция об оплате ТО», – сообщила она.

Кроме того, Селиванова отметила, что в приложении №3 (бланк-заявку, которую нужно заполнить) «почему-то указаны "Номер свидетельства НДС" (которого нет в ДНР) и код ЕДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України)».

Получить «протокол техосмотра» можно «у любого аттестованного оператора на территории республики». «Привязки к месту регистрации – нет! Но, к сожалению, пока мне не удалось найти ни одного такого пункта в республике. Если вы впервые регистрируете авто в ДНР, то техосмотр нужно пройти в течение 10 дней после регистрации в ГАИ. По итогам прохождения ТО владелец ТС получает протокол проверки технического состояния (диагностическую карту), который является бланком строгой отчетности. Срок действия протокола – 30 дней. В этот период вы должны успеть оформить талон в ГАИ», – сообщила «депутат».

Результаты, по ее словам, передаются в единую базу данных.

Если во время прохождения ТО выявлены недостатки и получено заключение о невозможности эксплуатации ТС, то сначала нужно устранить недостатки, а потом повторно проходить техосмотр.

«Если успеете уложиться в 30 дней, то повторную диагностику будут делать только по тем параметрам, которые не соответствовали требованиям первого ТО. А значит и платить за повторное ТО придется меньше. Если же вы не уложитесь в 30 дней или выберете другого оператора, то такой ТО проводится в полном объеме и с полной оплатой услуг», – рассказала Селиванова.

«У вас есть всего 30 дней, чтобы получить медсправку "083-У" (платные анализы + сертификат нарколога + сертификат психиатра + осмотр узких специалистов), и после этого талон техосмотра в ГАИ!», – резюмировала «депутат».

Напомним, в «ДНР» утвердили порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Сроки прохождения ТО зависят от категории ТС. Также в «республике» сообщили, где будут проводить ТО автомобилей.