Главе ОБСЕ на Донбассе рассказали о ситуации с обстрелами и открытием КПВВ (Фото)

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде с делегацией украинского правительства сегодня, 20 января, провела встречу на Луганщине с главами Донецкой и Луганской облгосадминистраций и командованием Объединенных сил. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, и.о. командующего ООС Виктор Ганущак, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, представители дипломатических учреждений Украины и Швеции.

Анализируя сложившуюся обстановку на линии разграничения, и.о. командующего ОС Виктор Ганущак отметил, что она в целом контролируется. Но, по его словам, с приближением встреч на высоком политическом уровне или заседаний Трехсторонней контактной группы количество обстрелов увеличивается.

Кроме того, Виктор Ганущак проинформировал, что все контрольно-пропускные пункты в Донецкой и Луганской областях готовы осуществлять пропускные операции, однако «власти» временно неконтролируемой территории всячески препятствует нормальному пропуску граждан через свои пункты пропуска.

Глава Донетчины Павел Кириленко заверил главу ОБСЕ, что Донецкая ОГА готова к сотрудничеству. «Все, что относится к нашим полномочиям, сделаем – для достижения общего результата», – сказал Кириленко.

Госпожа Линде отметила, что не впервые посещает Луганщину, но в качестве главы ОБСЕ это ее первый визит.

Она пообещала, что приоритетом ОБСЕ остается «урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее», которое должно происходить с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и базироваться на принципах и обязательствах ОБСЕ.

«Миссия ОБСЕ продолжит мониторинг текущей ситуации и будет делать об этом отчеты. Кроме того, будет способствовать налаживанию диалога, но стороны должны неукоснительно придерживаться взятых на себя обязательств», – подчеркнула Анн Линде.