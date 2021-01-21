В «ДНР» автовладельцев заставят «узаконить» газобаллонное оборудование. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в своем Телеграм-канале.

«Незарегистрированное в ГАИ изменение конструкции транспортного средства считается существенным несоответствием. Использовать такое ТС нельзя. Газобаллонное оборудование относится к изменению конструкции. Поэтому перед прохождением техосмотра его нужно узаконить», – написала «депутат» и добавила, что как это сделать – она не знает.

Напомним, в «ДНР» утвердили порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Сроки прохождения ТО зависят от категории ТС. Также в «республике» сообщили, где будут проводить ТО автомобилей и как будет проходить процедура.