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В «ДНР» автовладельцев заставят «узаконить» газобаллонное оборудование

21.01.21 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» автовладельцев заставят «узаконить» газобаллонное оборудование. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в своем Телеграм-канале.

«Незарегистрированное в ГАИ изменение конструкции транспортного средства считается существенным несоответствием. Использовать такое ТС нельзя. Газобаллонное оборудование относится к изменению конструкции. Поэтому перед прохождением техосмотра его нужно узаконить», – написала «депутат» и добавила, что как это сделать – она не знает.

Напомним, в «ДНР» утвердили порядок проведения обязательного техосмотра транспортных средств. Сроки прохождения ТО зависят от категории ТС. Также в «республике» сообщили, где будут проводить ТО автомобилей и как будет проходить процедура.

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