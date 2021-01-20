Мороз –30: На Донетчине показали заснеженный и полностью заледеневший «Клебан-Бык» (Фото, видео)

Сегодня ночью, 20 января, столбик термометра на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Донецкая обл.) опустился до –30 градусов. Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«Но вместе с тем это особое состояние природы. Воздух аж звенит от мороза. Образовался морозный туман. Иней покрыл все вокруг. Снег стал рыхлым и почти не скрипит от шагов человека. И пронзительная тишина... Словно попали в сказку. Природа, как всегда, невероятно красива в любых своих проявлениях», – описывают картину природы сотрудники парка.

Водохранилище Клебан-Бык полностью покрылось льдом. При этом ветер, снег и мороз сделали интересные узоры на поверхности водоема.

«Лебеди, конечно, улетели. И мы ждем их возвращения вместе с теплом», – отметили в парке.