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Мороз –30: На Донетчине показали заснеженный и полностью заледеневший «Клебан-Бык» (Фото, видео)

20.01.21 14:36
Фото: Facebook РЛП «Клебан-Бык»
Фото: Facebook РЛП «Клебан-Бык»

Сегодня ночью, 20 января, столбик термометра на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Донецкая обл.) опустился до –30 градусов. Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

«Но вместе с тем это особое состояние природы. Воздух аж звенит от мороза. Образовался морозный туман. Иней покрыл все вокруг. Снег стал рыхлым и почти не скрипит от шагов человека. И пронзительная тишина... Словно попали в сказку. Природа, как всегда, невероятно красива в любых своих проявлениях», – описывают картину природы сотрудники парка.

Фото: Facebook РЛП «Клебан-Бык»

Водохранилище Клебан-Бык полностью покрылось льдом. При этом ветер, снег и мороз сделали интересные узоры на поверхности водоема.

«Лебеди, конечно, улетели. И мы ждем их возвращения вместе с теплом», – отметили в парке.

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