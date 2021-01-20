65 тыс. доз: В «ЛНР» ждут российский Sputnik V

В «ЛНР» ждут 65 тыс. доз вакцины от COVID-19 из России до конца января. Об этом рассказал представитель «ЛНР» в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник, передают местные интернет-ресурсы.

«Вакцина должна поступить в республики до конца января несколькими партиями. По предварительным данным, речь идет о поставке в ЛНР 65 тысяч доз препарата, в ДНР – 80 тысяч. Этого достаточно для начала процесса вакцинации. График дальнейших поставок будет согласовываться профильными ведомствами в рабочем порядке», – уверяет Мирошник.

По его словам, «медучреждения Донбасса готовы к началу вакцинации российской вакциной».

«В ЛНР и в ДНР полностью отработаны "дорожные карты" по началу вакцинации населения российской вакциной Sputnik V. Проверены и сертифицированы прививочные кабинеты. Основной вопрос – это наличие холодильных камер для хранения вакцины. Каждый кабинет проверяется и проходит сертификацию экспертами республиканских СЭС, а медицинский персонал проходит необходимый инструктаж», – утверждает Мирошник.

Ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в «Л-ДНР» в январе 2021 года. Об этом сегодня, 31 декабря, синхронно заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

Напомним, в «ДНР» первыми вакцинировать от коронавируса российским препаратом «Спутник V» планируют работников «силовых ведомств», здравоохранения, образования и социальной сферы.