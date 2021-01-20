Всего 4,4 миллиона гривен: На Донетчине компенсации за разрушенное жилье получат еще 16 человек

В Донецкой области еще 16 человек получат денежную компенсацию за жилье, разрушенное в результате боевых действий. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующее решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

«Восемь разрушенных объектов находятся в городе Славянск, по два – в селах Славное и Новгородское, и по одному – в поселках Широкино, Зайцево, Северное и в селе Николаевка. Следовательно, 16 граждан получат компенсацию на общую сумму 4,4 млн грн, что составляет в среднем 275 тыс. грн на разрушенный объект», – сообщили в министерстве.

После получения обобщенного списка пострадавших, Минреинтеграции осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, который в течение 5 рабочих дней с момента поступления средств на счет выплатит их пострадавшим.

При этом в министерстве подчеркивают, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья.

«Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья. Минреинтеграции уже разработало законопроект "О государственной политике переходного периода", который сейчас уже передан на экспертизу в центральные органы исполнительной власти, ученых, специалистов – всего более 160 респондентов», – отметили в Минреинтеграции.

Напомним, что по разным оценкам, по обе стороны линии разграничения насчитывается около 50 тысяч объектов именно разрушенного (не поврежденного) жилья. За объекты, расположенные на подконтрольной Украине территории, теперь можно получить компенсацию. Кабинет министров Украины 2 сентября 2020 года утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на денежные компенсации за жилье, разрушенное в результате боевых действий на Донбассе.

В 2020 году компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье получили 74 жителя Донецкой и Луганской областей. В 2021 году компенсации за разрушенное в ходе боевых действий на Донбассе жилье получат более 300 семей.