Возможности и ограничения: «Ощадбанк» рассказал о нюансах продленных карт ВПЛ

Карточки «Ощадбанка» внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые обслуживаются по тарифному пакету «Мій рахунок», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года. У таких карт сохраняются базовые возможности, но есть и ограничения. Об этом рассказали в пресс-службе финучреждения, передают «Донецкие новости».

Также «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. «Если вы получили SMS от "Ощадбанка", то ваша перевыпущенная карта уже в отделении», – отметили в финучреждении.

Если переселенец не смог забрать свою новую карту в отделении, он может и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 марта 2021 года.

В банке перечислили, где можно рассчитываться карточкой, срок действия которой был продлен на время карантина. Уверяют, что можно продолжать пользоваться этой карточкой по-прежнему:

платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;

рассчитываться Apple Pay или GPay бесконтактно или в интернете, если карточка была добавлена в приложения ранее;

рассчитываться в интернете на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure;

пользоваться карточкой в ​​банкоматах, в том числе для снятия наличных;

пользоваться приложением «Ощад 24/7»: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие. Если человек еще не зарегистрирован в приложении, то можно это сделать сейчас.

При этом у таких карт есть определенные ограничения:

с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале);

нельзя рассчитаться этой карточкой бесконтактно в POS-терминале / банкомате

рассчитаться в интернете, если сайт предлагает пройти 3D Secure верификацию (сейчас этот момент в процессе настройки);

часть банкоматов других банков может не поддерживать операции с такими карточками. В таком случае предлагают повторить попытку в другом банкомате, желательно – в банкомате «Ощадбанка».

«К сожалению, не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы, ведь продление действия карт – это экстренная ситуация, которой никто не ожидал. Поэтому просим с пониманием относиться к таким моментам и повторить попытку в другом ближайшем терминале», – пояснили в «Ощаде».

Когда человек заберет в отделении свою новую (перевыпущенную) карточку, то платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой платежной карточки.

Напомним, ранее в «Ощадбанке» сообщили, сколько времени в отделении хранятся перевыпущенные карточки.