Насильно мир не установить: Глава ОБСЕ прокомментировала «карабахский вариант» для Донбасса

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде выступает категорически против того, чтобы называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным. Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

По ее мнению, это будет означать, что Украина «сдалась и не считает возможным его решить».

«И я считаю, что сейчас Донбасс точно не является замороженным. Ведь Трехсторонняя контактная группа или Нормандский формат до сих пор действуют, пытаются найти решение», – подчеркнула Линде.

Она также ответила на вопрос, может ли быть ситуация с возвращением Азербайджаном ранее «замороженного» Нагорного Карабаха примером для Украины.

«"Да" – в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», – отметила глава ОБСЕ.