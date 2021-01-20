«Это – скандал»: В «ДНР» требуют отпустить блогера Манекина, а виновных в «МГБ» – уволить

В «ДНР» уже почти месяц под арестом находится местный блогер и пропагандист Роман Манекин. Его задержали в Донецке 25 декабря. Никакой новой информации о его будущем из «МГБ ДНР» не поступает. Об этом «республиканскому» сайту рассказала дончанка, местная активистка Марина Куц.

Ее семья в декабре 2020 года попала в подобную ситуацию, когда был похищен муж Марины, участник «русской весны», «депутат» первого «верховного совета ДНР» Сергей Куц.

Марина Куц одна из первых узнала о пропаже Романа Манекина и пыталась выяснить его местонахождение и детали ареста.

«25 декабря я стала подозревать что-то неладное после того как Роман Владимирович перестал выходить на связь, чего раньше не происходило. Долгое время у него болел отец – находился в тяжелом состоянии. Но даже в этих обстоятельствах Манекин всегда оперативно отвечал на сообщения и звонки. Изначально я подумала, что возможно что-то случилось с отцом, подождала. Потом мы начали ему звонить, но он не выходил на связь, несмотря на то, что телефон его был включен. Мы подождали до следующего дня, после чего я стала переживать еще больше, а потом мы взялись за поиски Романа Владимировича», – вспоминает она.

27 декабря в соцсетях опубликовали якобы личную переписку Манекина с украинским журналистом, экс-пленником «ДНР» Станиславом Асеевым. А 28 декабря «МГБ ДНР» сообщило о задержании Манекина.

«Из публикации на сайте МГБ мы узнали о том, что ему было предъявлено обвинение о якобы вербовке со стороны украинских спецслужб и шпионаже против ДНР. Лично я этому сразу не поверила, поскольку достаточно давно знаю Манекина… потому меня крайне возмутила такая версия задержания… Принципиальность и последовательность в своих высказываниях и публикациях, наверняка, вызывает негодование у отдельных лиц из числа чиновников... Поэтому я могу лишь предположить, что кто-то из числа этих недовольных лиц решили попробовать устранить из информационного поля Манекина», – продолжила Куц.

По ее словам, задержанием Манекина заинтересовались представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека. «Нам позвонил Дину Митку, интересуясь фактом пропажи Манекина. Он искал контакты его родных. Мы передали ему номер телефона сестры Романа Владимировича – Натальи Урбантайтис. По этому вопросу представители УВКПЧ ООН готовят доклад для представления в Трехсторонней контактной группе в Минске с призывом освободить Манекина и прекратить его преследования. То есть для международников этот вопрос также стал очень ажиотажным», – рассказала «республиканка».

Первые дни сестра Наталья Урбантайтис не знала о задержании брата. «Она написала заявление в МВД о пропаже человека, на что вскоре получила ответ, что он находится в МГБ под стражей. Кроме того, из МГБ был отправлен запрос на составление характеристики относительно Манекина. Соответственно, в МВД дело о его пропаже было прекращено, а Наталья начала направлять запросы в МГБ с целью разобраться в ситуации. Она позвонила на горячую линию МГБ, ее попросили направить официально письмо на электронный адрес министерства госбезопасности, и тогда может быть (я подчеркну – именно в такой формулировке) представители МГБ отреагируют на запрос. Наталья возразила, что это значит "может быть", поскольку нужно действовать в соответствии с правовыми нормами и законом. Если родственники обращаются в силовые органы, то им должны при любых обстоятельствах разъяснять ситуацию», – описывает происходящее Куц.

Манекин является гражданином Российской Федерации, потому Наталья Урбантайтис направила заявление в Следственный комитет РФ о похищении человека. Ответа пока нет.

«Сейчас Наталья занимается лечением их отца, который уже долгое время болеет. Недавно он перенес заражение коронавирусом, а сейчас испытывает осложнения на фоне болезни. И теперь еще арест его сына», – говорит Куц.

«Республиканку» возмущают действия «МГБ ДНР». «Мы видим настоящий скандал. Изначально на официальном сайте МГБ появилась информация о задержании Манекина и предъявлении ему обвинений по контактам с украинскими спецслужбами. Все подавалось как уже доказанные факты, что Манекин был завербован неким Асеевым. Спустя время, когда инцидент получил резонанс, когда в сеть попали сведения, опровергающие эту версию, сообщение на сайте МГБ изменили, с формулировкой, что сейчас "проверяется информация" о сотрудничестве Манекина с украинскими спецслужбами. Это – скандал, а сотрудники МГБ пытаются выйти из ситуации, придумывая какие-то увертки, но тем самым еще больше усугубляют проблему. Хотя наиболее правильным решением является просто отпустить Манекина, а виновных — уволить», – считает Марина Куц.

Но она надеется, что Манекин выйдет на свободу.

Напомним, что Роман Манекин родился в Макеевке (Донецкая обл.) в 1965 году. Но в 90-е годы переехал в Москву, имеет российское гражданство. В марте 2014 года вернулся в Макеевку для участия в «русской весне». Со временем смог переехать в Донецк, где по сей день снимает квартиру. Он характеризует себя как «убежденный ДНР-овец, в базах данных СБУ с 2000 года».

Макеевчанин регулярно публикуется в соцсетях, посты его сумбурны и эмоциональны. Но главный посыл – критика «главы ДНР» Дениса Пушилина. В прошлом году Манекин даже написал письмо Владимиру Путину, в котором обвинил «главу ДНР» в проукраинской позиции.

Его задерживали в «ДНР» уже 4 раза:

весной 2015 года – в связи с публикацией в соцсетях петиции в «генпрокуратуру ДНР» с требованием привлечь к уголовной ответственности Пушилина Д.В. «за публичное высказывание в Минске о том, что ДНР – это Украина»;

в октябре 2017 года – по словам Манекина, в связи с публикацией информации о домашнем аресте «министра МВД ДНР» Алексея Дикого и его окружения. В «ДНР» же объяснили арест получением информации о «государственном перевороте». В этот раз задержание проводил «УБОП МВД ДНР». Манекин просидел в ИВС более месяца. В его защиту неожиданно выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, она потребовала найти пропавшего гражданина России. Сразу после этого Манекин вернулся домой – живым, но со сломанной ногой (он до сих пор ходит с палочкой). Никакого обвинения ему предъявлено так и не было;

25 сентября 2020 года Манекина задержали за его публикации в соцсети касательно «главы ДНР» Дениса Пушилина. Блогера отпустили уже к вечеру этого дня;

25 декабря 2020 года. В «МГБ ДНР» заявили, что проверяют возможное сотрудничество Манекина с украинским журналистом Станиславом Асеевым «в ущерб интересам государственной безопасности республики». Сам Станислав Асеев подтвердил переписку с Манекиным.

В Донецке Манекин женился второй раз. Но после того, как женщина пострадала при задержании супруга в 2017 году, «мы разъехались». После он использовал бывшую супругу в качестве собственного пиара в борьбе как с Пушилиным, так и с иными «чиновниками»:

у его бывшей супруги возникли проблемы с оформлением пенсии в «ДНР». Пенсию женщина смогла получить лишь спустя 7 месяцев, и Манекин связал это лишь с тем, что она являлась его супругой и начал борьбу с «председателем пенсионного фонда ДНР»;

в августе 2020 года женщине отказали в трудоустройстве в школе № 11 Донецка. И это опять вылилось в серию постов, в которых Манекин подчеркивает, что это месть лично ему от «республиканской верхушки».

Манекин имеет связи с разными руководителями в «ДНР», которые периодически ему «сливают» компромат, а блогер охотно его публикует. Также среди тем блогера – критика работы «паспортных столов», больниц Донецка и других аспектов жизни «республики». Кроме этого он писал, как «на подвалах» в Донецке без суда и следствия удерживают сотни россиян, бывших «ополченцев».