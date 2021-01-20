Наибольшие потери: В ВСУ назвали число погибших и раненых при обороне Донецкого аэропорта

Во время обороны Донецкого аэропорта 6 лет назад, 20 января 2015 года, были зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников. В целом количество погибших военнослужащих ВСУ по обороне ДАП с сентября 2014 года до января 2015 года составляет 109 человек. Об этом сообщили в управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ, передает «Укринформ».

По официальным данным, количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 109 человек, раненых – 446, без вести пропавших – 6.

«Огромная несправедливость заключается в том, что Россия к нам отправляла хлам, который не мог найти себя нигде в жизни, мог только убивать и грабить, а с нашей стороны, к сожалению, воевали и погибали лучшие. Умные, образованные, настоящие патриоты, которые стояли до последнего», – отметил начальник штаба – первый заместитель командующего оперативного командования «Запад» генерал-майор Олег Микац, командовавший 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, которая вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и добровольцами защищала ДАП.

Аэропорт тогда обороняли 9 отдельных бригад ВСУ, а также 3-й отдельный полк спецназначения, 74-й отдельный разведбатальон, 91 отдельный полк оперативного обеспечения, 8 отдельная автомобильная санитарная рота и военнослужащие 169 учебного центра «Десна».

Финальная фаза противостояния в аэропорту началась 13 января 2015 года, когда после массированных артиллерийских и танковых обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований рухнула диспетчерская башня аэропорта. В тот же день НВФ выдвинули украинским «киборгам» ультиматум покинуть аэропорт или погибнуть. «Киборги» выбрали бой, и с тех пор столкновения в аэропорту уже не утихали.

19 января НВФ взорвали второй этаж нового терминала, а 20 января была предпринята попытка прорыва в новый терминал донецкого аэропорта группы командира 90-го батальона Кузьминых. Как сообщали военные, это была спланированная операция по отбитию аэропорта, которая потерпела фиаско. Ее конечной целью было освобождение подвала и верхних этажей нового терминала от НВФ. Операция закончилась трагически. В ночь на 20 января, воспользовавшись коротким перемирием для вывоза убитых и раненых, НВФ заминировали здание и вторым взрывом разрушили его окончательно. Разрушенные стены аэропорта накрыли последних защитников, и только тогда украинские военные отошли к другим зданиям аэропорта и близлежащим населенным пунктам, где продолжали удерживать позиции.

Ночью 21 января 2015 года несколькими группами «киборги» оставили новый терминал – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

В декабре 2015 года в Генштабе ВСУ отмечали, что не следует рассматривать оборону Донецкого аэропорта, как оборону только зданий терминалов и диспетчерской башни. Оборона аэропорта осуществлялась как оборона стратегического объекта, территория которого вместе с объектами инфраструктуры составляет десятки гектаров. По словам военных, для «оптимизации положения силам АТО было необходимо взять под полный контроль Авдеевку, Пески, Опытное, Водяное, занять господствующие высоты и обеспечить надежное прикрытие всего Донецкого направления».