В «ДНР»: Житель Горловки убил 4-летнюю девочку и расчленил тело

В «ДНР» в Горловке мужчина убил 4-летнюю девочку и расчленил тело. Об этом сегодня, 20 января, говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

В преступлении подозревается ранее судимый 48-летний горловчанин, которого задержали в Никитовском районе города.

Как выяснилось, он с утра пил. К нему в гости пришла знакомая вместе со своей 4-летней дочерью. Женщина также принесла с собой спиртное. «Я с утра пил водку. Позвонил своей знакомой. Она приехала ко мне с дочерью. Мы выпили еще», – рассказывает подозреваемый.

Ближе к вечеру хозяин квартиры пошел к соседке попросить градусник. «Он мне позвонил, попросил градусник и разукрашку. Он говорит, что в гостях подружка с ребенком. Я дала ему разукрашку и градусник. Потом куколок нашла, подошла к двери, постучала и отдала. Но в дом я не заходила», – поясняет соседка.

Спустя некоторое время мать девочки уехала, оставив дочь с пьяным мужчиной. «Я ему позвонила, чтобы узнать о здоровье девочки. Он мне говорит: ребенок у него, а подруга ушла, какие-то у нее дела. Я еще спросила: как, оставила ребенка? Он отвечает: ну, да. Я говорю: давай, звони своей подруге, это ж не дело оставлять ребенка. Он ей позвонил, я слышу, что она нехорошими словами говорит и что я не приду, а приду лишь завтра, наверное. Я пришла и пригласила девочку к нам в гости. Она у нас поиграла с моей дочерью, мы ее покормили, нашли игрушки», – рассказывает соседка.

Затем хозяин квартиры забрал девочку. Спустя время ребенок начал капризничать. Это разозлило пьяного мужчину – он ударил девочку кулаком. Она упала и ударилась о печь. «Это она убежала на кухню, а я ее догнал и ударил. А она головой, или как ударилась… Я думал, что она потеряла сознание. Ну, я еще накатил и думаю – ну, лежи, лежи. Но прошло полчаса – тишина. Я к ней подошел, а она не шевелится. Я ухом послушал – сердце уже не билось», – рассказал горловчанин.

Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело девочки и выбросил в разные места.

Мужчину задержали по «горячим следам». Ему вменяется статья «Убийство», санкции по которой в «ДНР» грозят пожизненным заключением и смертной казнью.

Мать погибшей девочки узнала о смерти дочери лишь на следующий день. «Встали утром, затопили печку, и приехала полиция. Сказать нечего: тварь я, мразь… Если бы я знала, что такое произойдет… Я же всегда ее везде с собой тягала, даже не знаю, что с ним такое случилось», – плачет протрезвевшая женщина.

Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube