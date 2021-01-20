Только налог на землю – 30 тысяч: В Мариуполе из-за локдауна зоопарк остался без денег (Видео)

На период локдауна зоопарк Мариуполя «Парк дикой природы» закрыт для посещений. Доходов нет, но кормить животных, выдать зарплату работникам и платить аренду за землю необходимо.

Сотрудники зоопарка отмечают, что это хорошо, что сейчас зима: некоторые животные мало едят, а при морозах впадают в спячку – в берлогах, сооруженных в вольерах. «Мы им их делаем из дерева, кладем опилки, большой слой соломы. И это сооружение обложено камнем, внутри там утеплено. У всех копытных есть свои домики», – поясняет сотрудник парка Наталья Луценко.

Тех, кто боится холодов, переселили в отапливаемое помещение. Например, теплолюбивых птиц, обезьян, енотов и лемуров.

В зоопарке боятся продления карантина. Ведь чтобы прокормить обитателей здесь в месяц нужна тонна зерна и 300 кг мяса. Пока запас кормов есть, но ситуация может измениться.

«Очень тяжело содержать такое огромное количество животных. Посетителей у нас нет. Локдаун ввели, но забыли снять налоги на землю. А у нас порядка 1000 грн в день – это просто налог на землю, то есть 30 тыс. грн в месяц», – говорит Наталья Луценко.

Как вариант, зоопарк может заработать деньги на продаже диких животных. Так, последние годы выдались «продуктивными» в плане рождаемости у тигров. «Если бы была возможность, мы бы с удовольствием их отправляли в дикую природу, в какие-то заповедники. Но у нас такой возможности нет – именно передать животное из Мариуполя, из Украины. Поэтому животные размножаются, а мы строим дополнительные вольеры. А стерилизовать огромную львицу или льва это тоже не просто, как с домашней кошкой. Животное от такой дозы наркоза может просто не проснутся», – рассказывает Луценко.

Текстовая версия РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «TV-7 Мариуполь»