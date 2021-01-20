На Донетчине 19 тысяч ФЛП и работников получили «карантинную» помощь

Около 19 тыс. физических лиц-предпринимателей (ФЛП / ФОП) и наемных работников в Донецкой области обратились в управления Пенсионного фонда и получили единоразовую «карантинную» материальную помощь. Об этом сегодня, 20 января, сообщила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад.

Она уточнила, что из 19 тысяч получивших материальную помощь от государства:

7,1 тыс. – наемные работники;

11,9 тыс. – физические лица-предприниматели.

«Право на получение выплат имели только те ФЛП и наемные работники ФЛП или юридических лиц, у которых основной КВЭД указан в перечне, определенном правительством. Также выплаты предназначались только тем ФОПам и работникам, которые платили единый социальный взнос (ЕСВ), не работали по совместительству и не имели других источников дохода», – уточнила Рад.

Глава регионального управления ПФУ отметила, что вскоре будет проведен мониторинг выплат, который должен показать, действительно ли помощь дошла до адресантов.

В то же время, если выплаты были получены ошибочно или заявитель предоставил недостоверные данные о предприятии или о себе, их придется вернуть. Для этого в Пенсионном фонде разработаны соответствующие механизмы.