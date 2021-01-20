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За 2020 год: В СБУ сообщили о числе приговоров по делам о нацбезопасности

20.01.21 18:15
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора людям, которых СБУ задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также за террористическую деятельность. Всего же по направлению защиты национальной государственности было начато 335 уголовных производств. Об этом говорится в отчете СБУ по итогам работы в 2020 году.

В частности, за этот период спецслужба предотвратила 7 террористических актов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке и совершении. Например, предупреждены теракты, которые планировались:

  • возле военного госпиталя в Северодонецке (Луганская обл.);
  • на железнодорожной станции Рубежное (Луганская обл.);
  • на территории ОАО «Северодонецкое объединение "Азот"» (Луганская обл.);
  • возле торгового центра «Французский квартал» в Харькове.

Также СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве и нейтрализовала взрывные устройства.

При сотрудничестве с иностранными партнерскими спецслужбами был запрещен въезд в Украину 644 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. По этим же причинам еще 5 иностранцев выдворены и 74 принудительно возвращен в страны происхождения.

«Кроме того, контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создание террористической организации. К примеру, в сентябре 2020 года контрразведчики Службы задержали в Ровно агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры региона», – говорится в отчете.

Также вступил в силу 101 обвинительный приговор. Например:

  • к 10 годам лишения свободы осужден гражданин КНР Шу Юаньцзя за шпионаж;
  • к 12 годам – украинец Олег Смородинов, который сотрудничал с ФСБ РФ. Его признали виновным в убийстве майора внутренней службы Ровенского СИЗО Ивана Мамчура по заказу ФСБ России;
  • к 10 годам – украинский агент ФСБ РФ Александр Агеев, который пытался взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО «Северодонецкое объединение "Азот"»;
  • к 8 годам – три украинца и россиянин за участие в террористической организации.

Разоблачила контрразведка СБУ и более 300 фактов получения иностранного гражданства представителями органов власти и госуправления. Выявлены факты злоупотребления служебным положением должностных лиц Минобороны, Нацгвардии, госпредприятий, которые привели к убыткам государству на сумму свыше 1 млрд 72 млн грн.

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