Пенсионерка отсудила у России 60 тыс. евро за вынужденное переселение из Харцызска

Пенсионерка Валентина Любушкина вместе с внучкой Еленой выехали из Харцызска (Донецкая обл.) в 2014 году. Там женщина оставила 2-комнатную квартиру, которую купила в 2009-м. За последние 6 лет Любушкина с внучкой переезжали 4 раза, сейчас они живут в съемной квартире. Бабушка и внучка на 7-м году войны все еще мечтают о собственном жилье и пытаются получить возмещение за 2-комнатную квартиру. По решению суда, почти 60 тыс. евро им должна выплатить Россия, но, конечно, эти деньги существуют только на бумаге, передает «Радио Свобода».

После выезда их Харцызска Любушкины сначала жили в Киеве у знакомых, затем несколько месяцев во Львовской области. Впоследствии перебрались в Волынскую область – в село Княгинок Луцкого района. Через несколько лет Валентина и Елена отправились в Кривой Рог, где и остались.

Сейчас Любушкины живут в однокомнатной квартире в спальном районе Кривого Рога (Днепропетровская обл.). Внучке уже исполнилось 13 лет.

Их основной доход – «переселенческие» и пенсия Валентины в чуть более 3000 грн. Чтобы выжить бабушка с внучкой зарабатывают на росписи керамики.

«Мы выехали из Харцызска еще до того, как его обстреляли из артиллерии. Обстрел был со стороны Кировского, там тогда стояли сепаратисты. Наш дом также поврежден. После этого мы ни разу не возвращались домой», – рассказывает Валентина Любушкина.

Дом, в котором жила Валентина в Харцызске

Елена живет с бабушкой с рождения. Ее отец, сын Валентины, дочерью не занимался, как и ее родная мать. Однако ни один из них не был лишен родительских прав, а у Валентины не было над девочкой опекунства. Из-за этого девушка не получала никаких льгот от государства. Кроме того, она не имела никакой регистрации, соответственно, после выезда из Харцызска юридически не считается переселенка.

Пока Валентине не оформят опекунство, ее внучка даже не может получить бесплатное питание в школе. «Бывает, я за голову берусь, где взять эти 15 гривен в день», – говорит пенсионерка.

Правда, только сейчас сын согласился отказаться от отцовства. Сейчас это дело рассматривает суд. Мать Лены недавно умерла.

Валентина Любушкина выиграла 2 судебных дела в отношении своего переселения. В 2017-м они жили на Волыни и там Луцкий горрайонный суд юридически установил, что женщина вынужденно переселилась в результате вооруженной агрессии России против Украины. В 2019-м тот же суд принял решение о взыскании с России компенсации морального вреда 35 тыс. евро и материальной на сумму 23 тыс. евро. Конечно, этих средств женщина не получила.

Также она не может получить и от Украины компенсацию за поврежденную в результате обстрелов квартиру в Харцызске. В стране до сих пор нет механизма о такой компенсации в отношении недвижимости, находящейся за линией разграничения. Пока начали выплачивать деньги лишь за разрушенное жилье, которое находится на подконтрольной Украине территории.