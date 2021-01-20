Победили лейкоз, но начались проблемы со слухом: Фонд Рината Ахметова помог близнецам из Черкасс

Близнецам Андрею и Дмитрию Граурам из Черкасс по 12 лет. Мальчики родились раньше срока. Проблемы со здоровьем начались с первых лет жизни. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«В полтора месяца сыновьям сделали операции на глазках. Очень долго шла реабилитация. А когда начали готовиться к садику, то врачи обнаружили лейкоз», – рассказывает Юлия Граур, мама мальчиков. Она одна воспитывает сыновей.

За 2,5 года лейкоз удалось побороть – дети излечились, но химиотерапия дала осложнения, и мальчики потеряли слух.

«Я в тот момент не хотела верить, что в дом пришла еще одна беда. Но если честно, мысли были только об одном: мечтала, чтобы у сыновей была ремиссия. Только когда дети выздоровели, мы занялись проблемой слуха», – говорит Юлия.

Повторное обследование у специалистов подтвердило, что близнецы слышат очень плохо. Приобрести малышам современные высокочувствительные аппараты неработающей маме было нереально. Юлия начала искать информацию в интернете и узнала, что у Фонда Рината Ахметова есть проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Собрала необходимые документы и отправила в Фонд.

Новый 2021 год братья встречали уже слышащими. Теперь появился хороший шанс полноценно общаться с миром. «Я очень счастлива, спасибо Фонду Рината Ахметова за поддержку!» – сказала Юлия Граур.

Фонд Рината Ахметова помогает детям с проблемами слуха с 2007 года. В 2018-ом для системной и масштабной помощи таким малышам был запущен проект «Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу». Сначала высокочувствительные аппараты Фонд выдавал детям, живущим в четырех областях юго-востока страны, но в 2020 году проект стал общенациональным. Высокочувствительные слуховые аппараты получили 199 малышей со всей Украины.