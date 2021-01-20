Через Ростов и Минск: Денисова рассказала о передаче Украине 9-ти пленников из «Л-ДНР»

Сегодня вечером или завтра утром из «Л-ДНР» в Украину вернутся 9 незаконно удерживаемых в «республике» граждан. Они будут передаваться не через уполномоченные органы украинской власти, а через посредника. Об этом сегодня, 20 января, во время посещения КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что на уровне Трехсторонней контактной группы вопрос обмена пленными сейчас заморожен, «ничего не происходит».

«На сегодняшний день речь идет о том, что будет передача незаконно удерживаемых лиц со стороны "ДНР" и "ЛНР" посреднику. Нам известно, что уже доставлены в следственный изолятор города Луганск 3 человека, которых готовят для передачи. И в СИЗО Донецка – 6. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, приводят в опрятный вид», – сказала Денисова.

«Думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через такой маршрут: Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Мы в ожидании», – уточнила она.

Денисова отметила, что не может назвать фамилии людей, которых готовят к освобождению.

«Они сейчас – удерживаемые лица. Как только они будут переданы, будут понятны фамилии и их статус. Я думаю, что будут передаваться именно граждане Украины», – заключила омбудсмен.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли решение передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. В группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик».