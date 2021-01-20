Бежали с самоизоляции в Россию: На пункте пропуска «Меловое» задержали нарушителей карантина

Пограничники выявили на пункте пропуска «Меловое» (украинско-российская граница в Луганской области) 4-х нарушителей карантина. Граждане до этого прибыли в Украину из РФ и возвращались обратно в период менее 14 дней, т.е. они не прошли самоизоляцию. Отрицательных результатов теста на коронавирус при них также не было. Об этом сегодня, 20 января, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что граждан обнаружили 15 января. Все четверо направлялись в Россию через пункт пропуска «Меловое».

Во время проверки документов пограничники установили, что двое наших земляков прибыли в Украину из РФ только сутками ранее, еще двое – 16 и 17 января этого года. При этом во время пересечения государственной границы на въезд в Украину они дали согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием приложения «Вдома». Однако, не дождавшись установленного законодательством 14-дневный срока самоизоляции решили выехать за пределы Украины.

Граждан передали сотрудникам Национальной полиции для принятия дальнейшего правового решения.

Как сообщалось ранее, с 11 января Россия отнесена к странам «красной» зоны по уровню распространения COVID-19. Данный факт меняет процедуру въезда из РФ в Украину. Теперь при въезде из России необходимо отправляться на 14-дневную самоизоляцию с установкой мобильного приложения «Вдома», либо на обсервацию. Самоизоляцию / обсервацию можно сократить, сдав ПЦР-тест в аттестованной Минздравом лаборатории и получив отрицательный результат на коронавирус.

Иностранцы и лица без гражданства должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины, и который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.