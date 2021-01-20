Суд назначил Штепе ночной арест

Сегодня, 20 января, Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины по событиям весны 2014 года, передает «Интерфакс – Украина».

«Ходатайство прокурора об избрании Штепе Неле Игоревне меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Применить к обвиняемой... меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 19 марта», – говорится в определении, вынесенном судьей Еленой Глебко.

Согласно документу, Штепа должна находиться дома с 22:00 до 5:00.

Суд также решил завершить подготовительное заседание и назначил слушание дела по сути на 28 января.

Как сообщалось, о домашнем аресте Штепы было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года, однако суд более года не мог рассмотреть его и вынести решение.

Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого должно начаться в пятый раз.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями. «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова. 20 сентября 2017 года ее освободили из-под стражи под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день в Харькове, заседания неоднократно переносились

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В качестве компенсации морального ущерба, причиненного за время пребывания в СИЗО, по решению Европейского суда по правам человека Украина выплатила Штепе 3600 евро.

Нынешней осенью она снова баллотировалась на должность Славянского городского головы – проиграла, но прошла в Славянский городской совет в качестве депутата.