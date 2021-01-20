Визит открыл мне глаза на то, что конфликт на Донбассе продолжается, – глава ОБСЕ

Во время сегодняшнего, 20 января, визита на линию разграничения в Луганской области новая председатель ОБСЕ Анн Линде осознала, что война на Донбассе продолжается. Об этом она заявила на брифинге на КПВВ «Золотое», передает пресс-службы Луганской облгосадминистрации.

Она констатировала желание Украины завершить войну и выразила поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

«Шведское председательство будет работать над мирным урегулированием этого конфликта. Как председатель ОБСЕ я буду способствовать выполнению Минских договоренностей. Мой визит на линию разграничения открыл мне глаза на то, что конфликт на востоке Украины продолжается», – заявила Анн Линде, которая также является министром иностранных дел Швеции.

Она также добавила, что открытие новых КПВВ на линии разграничения, прежде всего, улучшает жизнь людей, которые в большинстве своем уже в преклонном возрасте, и отметила, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем будет тщательно мониторить и анализировать ситуацию с безопасностью на Луганщине.