На медицину и жилье для переселенцев: Украина хочет получить от Германии еще 37 млн евро

Украина планирует получить от правительства Германии еще 36,55 млн евро на развитие социальной инфраструктуры в регионах, наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Соответствующие соглашение с Немецким банком развития KfW планирует подписать Кабинет министров Украины.

Как уточняет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет о нескольких проектах в рамках единого – «Содействие развитию социальной инфраструктуры». Все они будут реализовываться на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, а также в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, к подписанию одобрены следующие три проекта.

Во-первых, новый проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры (УФСИ VIII)» стоимостью 13,1 млн евро, которые будут направлены на:

проведение энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи;

закупку современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения болезни COVID-19 и ее последствий.

Во-вторых, проект дополнительного соглашения к соглашению от 19 апреля 2018 года с KfW на 9 млн грн, которые будут направлены на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в громадах, которые принимают переселенцев:

в Донецкой области – Мариуполь;

в Луганской области – Северодонецк, Новый Айдар, Кременная;

в Днепропетровской области – Кривой Рог, Першотравенск;

в Запорожской области – Мелитополь, Ланцевое, Гуляйполе;

в Харьковской области – Изюм, Чугуев.

Это допсоглашение идет в рамках уже ранее одобренных проектов УФСИ VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 млн евро.

В-третьих, проект допсоглашения к соглашению от 20 мая 2019 года с KfW на 14,45 млн евро на проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры» – улучшение первичной медицины в сельской местности. Закупка нового оборудования и энергоэффективное обновление больниц коснется не менее 40 объектов в пяти указанных выше регионах.