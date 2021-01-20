Пересечение КПВВ: Сегодня были сбои в работе базы электронных пропусков

Сегодня, 20 января, на Донбассе работал только КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.). Утром там возникли технические проблемы. И все же в обе стороны пересечь линию разграничения смогли 672 человека. Таковы данные мониторов БФ «Право на защиту» («Право на захист»), которые дежурят на КПВВ, передает «Вільне радіо».

Так, за день через КПВВ в сторону «ЛНР» проследовали 318 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли – 354.

Утром примерно час не работал сайт СБУ, через который проверяют наличие и срок действия электронного пропуска в зону ООС (по ним осуществляется проход через КПВВ). В результате, около 30 человек вынуждены были ждать в специальных вагончиках для обогрева. В 9:00 ситуация нормализовалась.

Одной женщине, которая ехала из «ЛНР» на лечение в Харьков, правозащитники помогли оформить электронный пропуск прямо на КПВВ. Такая консультация бесплатная – на пункте пропуска нужно обратиться к сотрудникам БФ «Право на защиту».