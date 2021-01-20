Никакой «зрады»: В Турции футболисты «Мариуполя» поселились в копии Кремля (Фото)

С 7 января футболисты клуба «Мариуполь» находятся в турецкой Анталии на спортивных сборах, передают «Донецкие новости»

Как сообщает пресс-служба ФК «Мариуполь», спортсмены поселились в отельном комплексе Asteria Kremlin Palace, который расположен в поселке Кунду (13 км от Анталии). «Именно здесь наша команда будет готовиться к весенней части сезона. На территории отельного комплекса есть три тренировочных поля с натуральным газоном, современный тренажерный зал и SPA-центр», – рассказали в клубе.

Прибытие футболистов в отель

При этом издание «Tribuna.com» акцентирует, что 5-звездночный отель Asteria Kremlin Palace является копией московского Кремля. Комплекс был построен в 2003 году с целью привлечения туристов из России. На территории были возведены реплики храма Василия Блаженного и Кремля. Правда, если верить информации в интернете, россияне составляют лишь 12% иностранных гостей этого отеля.

В комментарии к данной новости вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин так пояснил выбор места проживания футболистов: «Уважаемые, не там "зраду" увидели, не там. "Газпром" с 2018-го по 2021-й – спонсор Лиги чемпионов. И что – руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого? Отель "Кремлин" входит в мощную турецкую сеть "Астерия", что стало залогом качества нужных нам сервисов. И имеет необходимую нам инфраструктуру. Вот и все, никакой "зрады" и скрытого смысла».

Позже в официальном сообщении пресс-служба перечислила дополнилнительные преимущества комплекса «Кремлин»:

качественные газоны футбольных полей;

поля оборудованы системами освещения, которые позволяют проводить тренировки в вечернее время;

команда регулярно проводит тренировочные занятия в современном фитнес-центре отеля;

в распоряжении «азовцев» есть удобный конференц-зал со всем необходимым оборудованием для проведения теоретических занятий.

«Единственный момент – это закрытый СПА-центр. Но это общая проблема – из-за карантинных ограничений во всей Турции не работают сауны. В остальном все хорошо», – сказал главный тренер «азовцев» Остап Маркевич.

«Мы тренируемся на хорошем поле. Оно удобно расположено на территории отеля, поэтому нам не надо никуда ездить, как это часто бывало раньше. По питанию, кофе-брейкам, обслуживанию – вопросов нет. В свободное время мы можем поиграть в большой теннис, пинг-понг или баскетбол. Никаких проблем у нас тут нет», – добавил капитан команды Дмитрий Мишнев.

Сборы ФК «Мариуполь» в отеле

А 19 января спортсмены праздновали Крещение в водах Средиземного моря. «И хоть было довольно прохладно (к тому времени температура воздуха достигла отметки в 5 градусов тепла по Цельсию), но Средиземное море в отличие от Азовского льдами не сковано, поэтому рубить прорубь не пришлось. В теплые воды Средиземноморье окунулся весь тренерский штаб и половина команда. Остальные же наблюдали за водными процедурами с пирса», – говорится в сообщении.