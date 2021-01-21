Уже в январе: Зарплаты учителям повысят на 20%

Кабинет министров Украины утвердил новую тарифную сетку для расчета заработных плат работников бюджетной сферы. Данное решение позволяет увеличить зарплаты учителей уже в январе почти на 20%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление было принято на очередном заседании 20 января.

«Мы обещали, и соответственно выполняем свое обещание. Подчеркиваю, что Правительство выделило в этом году на зарплаты нашим учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами», – подчеркнул глава правительства.

Кроме повышения зарплат учителей, по словам премьер-министра, правительство также предусмотрело средства для повышения выплат медикам на 30% в этом году.

«Также в этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет. Увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам. И это очень важно, чтобы государство максимально поддерживало уязвимые слои населения и тех, кто в этом действительно нуждается», – отметил Денис Шмыгаль.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что теперь МОН сможет проработать в соответствии с постановлением собственные нормативно-правовые акты.

«Но уже точно можно сказать, что заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 года на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря – на 8,4% », – отметил министр.

Он привел пример, что должностной оклад учителя без категории учреждения общего среднего образования с 1 января 2021 года составит 4 859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 года – 6 461 грн. Это на 1 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

«Все доплаты, надбавки и другие поощрительные выплаты сохраняются и будут начисляться к увеличенным должностным окладам», – добавил Сергей Шкарлет.