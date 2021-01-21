В Украине коронавирус диагностировали у 5 583 новых больных

В Украине за минувшие сутки выявили 5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 173 ребенка и 229 медработников. Об этом сегодня, 21 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 811 человек;

летальных случаев – 241;

выздоровели – 13 981 человек;

проведено тестирований за сутки – 41 597 (в том числе методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 177 621 человек, из них:

выздоровели – 914 730 человек (77,7 от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 241 392 человека (20,5%);

летальных исходов – 21 499 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 034 418.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 595 случаев;

Винницкая область – 186 случаев;

Волынская область – 154 случая;

Днепропетровская область – 295 случаев;

Донецкая область – 280 случаев;

Житомирская область – 184 случая;

Закарпатская область – 127 случаев;

Запорожская область – 358 случаев;

Ивано-Франковская область – 177 случаев;

Киевская область – 235 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

Луганская область – 124 случая;

Львовская область – 337 случаев;

Николаевская область – 170 случаев;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 244 случая;

Ровенская область – 251 случай;

Сумская область – 261 случай;

Тернопольская область – 150 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 101 случай;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 209 случаев;

Черниговская область – 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.