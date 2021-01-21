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В Украине коронавирус диагностировали у 5 583 новых больных

21.01.21 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки выявили 5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 173 ребенка и 229 медработников. Об этом сегодня, 21 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 811 человек;
  • летальных случаев – 241;
  • выздоровели – 13 981 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 41 597 (в том числе методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях», – добавил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 177 621 человек, из них:

  • выздоровели – 914 730 человек (77,7 от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 241 392 человека (20,5%);
  • летальных исходов – 21 499 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 034 418.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 595 случаев;
  • Винницкая область – 186 случаев;
  • Волынская область – 154 случая;
  • Днепропетровская область – 295 случаев;
  • Донецкая область – 280 случаев;
  • Житомирская область – 184 случая;
  • Закарпатская область – 127 случаев;
  • Запорожская область – 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 177 случаев;
  • Киевская область – 235 случаев;
  • Кировоградская область – 41 случай;
  • Луганская область – 124 случая;
  • Львовская область – 337 случаев;
  • Николаевская область – 170 случаев;
  • Одесская область – 223 случая;
  • Полтавская область – 244 случая;
  • Ровенская область – 251 случай;
  • Сумская область – 261 случай;
  • Тернопольская область – 150 случаев;
  • Харьковская область – 302 случая;
  • Херсонская область – 101 случай;
  • Хмельницкая область – 202 случая;
  • Черкасская область – 162 случая;
  • Черновицкая область – 209 случаев;
  • Черниговская область – 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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