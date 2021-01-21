В Украине коронавирус диагностировали у 5 583 новых больных

В Украине за минувшие сутки выявили 5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 173 ребенка и 229 медработников. Об этом сегодня, 21 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 811 человек;
- летальных случаев – 241;
- выздоровели – 13 981 человек;
- проведено тестирований за сутки – 41 597 (в том числе методом ПЦР – 24 504, методом ИФА – 17 093).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях», – добавил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 177 621 человек, из них:
- выздоровели – 914 730 человек (77,7 от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 241 392 человека (20,5%);
- летальных исходов – 21 499 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 6 034 418.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 595 случаев;
- Винницкая область – 186 случаев;
- Волынская область – 154 случая;
- Днепропетровская область – 295 случаев;
- Донецкая область – 280 случаев;
- Житомирская область – 184 случая;
- Закарпатская область – 127 случаев;
- Запорожская область – 358 случаев;
- Ивано-Франковская область – 177 случаев;
- Киевская область – 235 случаев;
- Кировоградская область – 41 случай;
- Луганская область – 124 случая;
- Львовская область – 337 случаев;
- Николаевская область – 170 случаев;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 244 случая;
- Ровенская область – 251 случай;
- Сумская область – 261 случай;
- Тернопольская область – 150 случаев;
- Харьковская область – 302 случая;
- Херсонская область – 101 случай;
- Хмельницкая область – 202 случая;
- Черкасская область – 162 случая;
- Черновицкая область – 209 случаев;
- Черниговская область – 215 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.