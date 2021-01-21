COVID-19 забрал жизни 23 человек в Донецкой области, – Кириленко (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 281 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 21 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 23 жизни в Донецкой области:

6 – в Покровской территориальной громаде;

4 – в Славянской ТГ;

3 – в Константиновской ТГ;

по 2 – в Дружковской и Бахмутской ТГ;

по 1 – в Краматорской, Новодонецкой, Гродовской, Николаевской, Мирноградской и Волновахской ТГ.

За среду, 20 января, лаборатории сообщили о еще 281 больном, среди которых 11 детей:

57 – в Мариупольской ТГ;

54 – в Славянской ТГ;

32 – в Краматорской ТГ;

27 – в Бахмутской ТГ;

15 – в Светлодарской ТГ;

12 – в Константиновской ТГ;

по 11 – в Торецкой, Николаевской и Селидовской ТГ;

9 – в Лиманской ТГ;

по 8 – в Северской и Покровской ТГ;

6 – в Мирноградской ТГ;

5 – в Дружковской ТГ;

4 – в Мангушской ТГ;

3 – в Соледарской ТГ;

по 2 – в Никольской, Волновахской и Угледарской ТГ;

по 1 – в Черкасской и Добропольской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 479 человек, из них: