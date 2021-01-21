COVID-19 забрал жизни 23 человек в Донецкой области, – Кириленко (Карта)

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 281 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 21 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 23 жизни в Донецкой области:
- 6 – в Покровской территориальной громаде;
- 4 – в Славянской ТГ;
- 3 – в Константиновской ТГ;
- по 2 – в Дружковской и Бахмутской ТГ;
- по 1 – в Краматорской, Новодонецкой, Гродовской, Николаевской, Мирноградской и Волновахской ТГ.
За среду, 20 января, лаборатории сообщили о еще 281 больном, среди которых 11 детей:
- 57 – в Мариупольской ТГ;
- 54 – в Славянской ТГ;
- 32 – в Краматорской ТГ;
- 27 – в Бахмутской ТГ;
- 15 – в Светлодарской ТГ;
- 12 – в Константиновской ТГ;
- по 11 – в Торецкой, Николаевской и Селидовской ТГ;
- 9 – в Лиманской ТГ;
- по 8 – в Северской и Покровской ТГ;
- 6 – в Мирноградской ТГ;
- 5 – в Дружковской ТГ;
- 4 – в Мангушской ТГ;
- 3 – в Соледарской ТГ;
- по 2 – в Никольской, Волновахской и Угледарской ТГ;
- по 1 – в Черкасской и Добропольской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 479 человек, из них:
- выздоровели – 36 075 человек (83,4% от всех заболевших);
- на лечении – 5 606 пациентов (14,7%);
- летальных случаев – 798 (1,8%).