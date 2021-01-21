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COVID-19 забрал жизни 23 человек в Донецкой области, – Кириленко (Карта)

21.01.21 09:02
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 281 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 21 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 23 жизни в Донецкой области:

  • 6 – в Покровской территориальной громаде;
  • 4 – в Славянской ТГ;
  • 3 – в Константиновской ТГ;
  • по 2 – в Дружковской и Бахмутской ТГ;
  • по 1 – в Краматорской, Новодонецкой, Гродовской, Николаевской, Мирноградской и Волновахской ТГ.

За среду, 20 января, лаборатории сообщили о еще 281 больном, среди которых 11 детей:

  • 57 – в Мариупольской ТГ;
  • 54 – в Славянской ТГ;
  • 32 – в Краматорской ТГ;
  • 27 – в Бахмутской ТГ;
  • 15 – в Светлодарской ТГ;
  • 12 – в Константиновской ТГ;
  • по 11 – в Торецкой, Николаевской и Селидовской ТГ;
  • 9 – в Лиманской ТГ;
  • по 8 – в Северской и Покровской ТГ;
  • 6 – в Мирноградской ТГ;
  • 5 – в Дружковской ТГ;
  • 4 – в Мангушской ТГ;
  • 3 – в Соледарской ТГ;
  • по 2 – в Никольской, Волновахской и Угледарской ТГ;
  • по 1 – в Черкасской и Добропольской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 42 479 человек, из них:

  • выздоровели – 36 075 человек (83,4% от всех заболевших);
  • на лечении – 5 606 пациентов (14,7%);
  • летальных случаев – 798 (1,8%).

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