Первый в Украине в 2021 году: В Северодонецке семья переселенцев получила молодежный жилищный кредит

На Луганщине выдан первый в 2021 году молодежный жилищный кредит для семьи переселенцев. Об этом в своем Facebook рассказал председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

Комнатный поздравил с почином коллег из Луганского регионального управления Фонда. «Первый в нашей стране в 2021 году молодежный жилищный кредит выдан на днях в этой области. Получила его семья внутренне перемещенных лиц из Северодонецка, где растут двое детей – 5-ти и 8-ми лет», – рассказал он.

По словам Комнатного, в Луганском региональном управлении «Держмолодьжитла» с молодой семьей заключен договор долгосрочного льготного кредитования на приобретение 3-комнатной квартиры за счет собственных средств (уставного капитала) учреждения.

Напомним, в госбюджете на 2021 год не предусмотрено финансирование основных жилищных программ для переселенцев – «Доступное жилье», «Ипотека под 3%», а также «Собственный дом».

Как сообщалось ранее, правительство хочет реализовать программу «Ипотека под 3%» не за средства госбюджета, а за 25,5 млн евро, которые предоставляет Германия на проект «Жилые помещения для внутренне перемещенных».

Базовые условия программы «Ипотека под 3%» – можно приобретать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, кредит дается под 3% годовых, разовый взнос – 6% стоимости квартиры.

Сейчас в очереди на программу «Ипотека под 3%» зарегистрировано 16 тысяч семей ВПЛ. По предварительным подсчетам, в год нужно выделять не менее 1 млрд грн, чтобы за несколько лет полностью обеспечить потребности хотя бы этих 16 тысяч семей ВПЛ.

Ожидается, что за счет немецких средств программа возобновится весной 2021 году. Однако в ней будет изменен алгоритм выбора участников, которым предоставят льготный кредит. Принцип таков: все переселенцы подают документы, в базе остаются те, кто соответствует критериям, и уже компьютерная программа в случайном порядке будет выбирать – кто получит кредит.