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На Донетчине восстановили более 8 тысяч разрушенных домов

21.01.21 09:21
Вадим Филашкин / Фото: dn.gov.ua
Вадим Филашкин / Фото: dn.gov.ua

Проект по восстановлению жилья вдоль линии разграничения, пострадавшего в результате боевых действий, будет продолжен в 2021 году. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба ДонОГА.

Он отметил, что представители власти на местах должны в месячный срок предоставить списки по восстановлению поврежденного жилья в 2021 году.

Директор Департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко проинформировал, что с начала восстановительных работ по настоящее время в Донецкой области восстановлено 8 207 жилых домов всех форм собственности на общую сумму более 246 млн грн.

Вадим Филашкин также напомнил о выплатах денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

«Уже проведены выплаты 2020 года. И вчера мы приняли положительные решения по выплате 16 человекам денежной компенсации за разрушенное жилье. Также среди них было один житель Широкино. В этом году мы должны там помочь всем людям. Средства на этот год у нас есть», – отметил замглавы Донецкой ОГА.

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