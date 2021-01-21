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Экологически чистый снежок на рельсах: В Донецке пустует сортировочная станция ДМЗ (Фото)

21.01.21 09:49
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В «ДНР» пустует сортировочная станция Донецкого металлургического завода (ДМЗ). Фото опубликовано в соцсетях, передают «Донецкие новости».

В соцсети показали, как выглядела станция 20 января:

Практически все пути не заняты подвижным составом. «Экологически чистый снежок на рельсах… Какая пустота», – комментируют фото.

Ранее в Донецке показали, как выглядела сортировочная станция в октябре.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября 2020 года прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

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