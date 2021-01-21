«Позовете, когда Лондон будет наш»: В «ДНР» обсуждают заявления Пушилина о «референдуме»

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что в «республике» готовы провести повторный «референдум о самоопределении». Эта новость, как и предыдущее заявление Пушилина о намерении захватить «всю Новороссию», взбудоражила местных жителей, люди активно обсуждают это в соцсетях, передают «Донецкие новости».

«Разговоры о "самоопределении" – полная чушь, сколько можно определяться. Но такие, как Пушилин, получают от этого основное – время. Для того, чтобы дальше пилить и косить, получая сверхприбыли за счет остатков величия прозябающей в нищете республики. Удобнее всего это делать в мутной воде – в период непризнанности, неопределенного статуса. Ну, а вся Новороссия – просто мечта освоителей государственной собственности, которые, прикрываясь флагами патриотизма, откровенно тырят бюджет и финансирование республики, приходящее из РФ. Сколько там объектов и потоков еще не освоено!», – критикует риторику «главы ДНР» один из донецких Телеграм-каналов.

Местные жители недоумевают, кто и зачем решил проводить «референдум», и даже ярые сторонники «ДНР» не верят, что это изменит ситуацию в «республике» к лучшему:

Юлия: «Уже дети в школу пошли и вырасти успели, а все висим между этажами»;

Василий: «Уже раз сходили! И толку – 6 лет в ж*пе, бандюки богатеют, а народ на колени ставят, война войной – а карманы надо пополнять, как кто может!»;

Александра: «В 2014-м решение принимал народ Донбасса, а сейчас кто так решил? Пушилин решил опровергнуть волеизъявление народа? Или решил опровергнуть свою легитимность?»;

Евгений: «Средняя зп по ДНР 12 000 руб. (4 706 грн по местному курсу валют на 21.01.21 – ред.). Нам вводят техосмотр стоимостью от 6 000 руб. (2 353 грн – ред.). Какая победа, вы же граждан ДНР добиваете»;

Ольга: «Для начала пусть порядок наведет в ДНР, а потом уже референдум устраивает! А то бардак такой, беспредел везде, и чем дальше – тем хуже».

Некоторые открыто высказывают мнение, что результаты такого «референдума» будут не в пользу «ДНР», в том числе потому что до всех событий жизнь при украинской власти была лучше:

Сергей: «Боюсь, что результаты повторного референдума могут многих неприятно удивить»;

Алевтина: «Не надо. Показатели будут не в пользу ДНР»;

Константин: «Да, насколько у людей промытые мозги, что они осознанно работают за 10 тысяч рублей (3 922 грн – ред.) с комендантским временем. И ждут зачем-то, что их примут в Россию, хотя в Украине жили в разы лучше, чем любой регион России».

Часть комментаторов откровенно смеется над «инициативами» Пушилина провести «референдум» и забрать «всю Новороссию», проводят аналогии с заявлениями его предшественника Александра Захарченко, который планировал довести свои войска до Лондона.

«Правильно, погрузить в ж*пу остальную территорию Донбасса... Бюллетени отксеренные еще с прошлого остались?)... Наша песня хороша – начинай сначала. Фантазия кончилась. P.S. А концерт будет?.. Позовете, когда Лондон будет наш», – иронизируют дончане.