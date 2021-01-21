8,8% от всех заболевших: В «ДНР» от коронавируса умерли более 1,6 тыс. человек

В «ДНР» за сутки умерли 19 человек с COVID-19. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

Зафиксированы 19 летальных исходов.

«За последние сутки проведено 544 исследования, выявлен 231 случай заболевания (42,5%) и у 1 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

По состоянию на утро 21 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 18 611:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 6 661 пациент (35,8% от всех заболевших);

выздоровели – 10 305 человек (55,4%);

летальных случаев – 1 645 (8,8%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 83 случая пневмоний, что на 23 случая меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 55 человек. Всего на лечении находятся 1 723 пациента с пневмониями, из них 674 – на кислородной поддержке (+19 за сутки).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 января в Украине COVID-19 заболели 1 177 621 чел. (914 730 пациентов выздоровели, 21 499 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 42 479 случаев (выздоровели – 36 075 пациентов, летальных случаев – 798), Луганской области – 13 306 случаев (выздоровели – 10 473 пациента, летальных случаев – 369).

В «ЛНР» – 2 442 заболевших (выздоровел – 1 971 человек, летальных случаев – 209).