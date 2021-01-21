Сводка из зоны ООС за 20 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военный. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка НВФ открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие обстрелов со стороны противника ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «войска Киева в минувшие сутки четырежды обстреляли территорию ДНР. Обстрелам подверглись на донецком направлении окрестности села Веселое, а на мариупольском – районы поселка Родниково и села Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Противник применял гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 20 января, со стороны вооруженных формирований Украины нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».