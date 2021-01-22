Город в белоснежном убранстве: В Донецке показали зимние забавы в парке (Фото, видео)

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка в Facebook делятся фотографиями заснеженного города, передают «Донецкие новости».

На кадрах – дороги, улицы, памятники, храмы, район «администрации» Донецка, стадиона «Донбасс Арена» и иные места.

В комментариях к фото местные жители отмечают красоту Донецка в белоснежном убранстве.

Выпавший снег доставляет много радости детям и взрослым – большое количество людей собираются возле «Донбасс Арены», чтобы покататься с горки.

Зимние забавы в парке показала местный фотограф Евгения Карпачева: