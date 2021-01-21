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Ни вашим, ни нашим: В Донецке показали «украинские следы» (Фото)

21.01.21 11:56
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В «ДНР» в Донецке меняют названия магазинов, чтобы избавиться от всего украинского. Однако следы все же остаются, передают «Донецкие новости».

В Facebook местная жительница Евгения, проезжая по ул. Университетской, обратила внимание, что магазин «Украинский сувенир» стал «Сувениром».

«Только заметила, что с магазина "Украинский сувенир" первое слово названия исчезло. Ну как исчезло – следы от букв на месте, оно читается. Ни вашим, ни нашим», – написала Евгения.

Иные дончане пишут о том, что буквы с вывески сняли уже давно, «да и торгуют там сейчас чем угодно, только не сувенирами».

Также люди пишут о том, что это «не единственный украинский след». В частности, приводится в пример здание, где сейчас располагается «администрация»: на нем есть след от трезубца.

Напомним, ранее жители «ДНР» подмечали, как на «республиканском» триколоре палящее солнце проявляло сине-желтые оттенки. В январе в соцсети показали автобус «Донбасс» с сине-желтым флагом.

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