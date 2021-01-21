Танцы в защитных костюмах: Ковид-медики Мариуполя стали звездами соцсетей (Видео)

Медики ковидного отделения горбольницы №4 Мариуполя стали героями веселого видеоролика. Они исполнили танец в защитных костюмах, передает «Сайт города Мариуполя».

Как рассказали медики, после тяжелого рабочего дня, когда смена подошла к концу, они решили расслабиться. Повод для радости у них был – смена была хоть и тяжелой, но все пациенты были живы.

«Вымыв и вычистив все в отделении, мы отправились снимать костюмы. Состояние как физическое, так и моральное было настолько тяжелым, что мы просто захотели расслабиться. Взяли кресло-каталку и начали танцевать. К нам вышли из всех отделений и начали нас поддерживать», – вспоминает медик.

Как только видео попало в сеть, танцующие медики сразу же получили массу хейта от мариупольцев, которые не поняли такой поступок.

А вот главный врач горбольницы №4 Владимир Жигиль отреагировал положительно и даже поставил своим сотрудникам «лайк» в одной из социальных сетей.