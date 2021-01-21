Увольняют задним числом: В «ДНР» рассказали о ситуации на Донецком металлургическом заводе

В «ДНР» на Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) сменилось руководство и произошли структурные изменения. Людей увольняют задним числом, обещая, «возможно», выплатить аванс в январе. Об этом сообщает Телеграм-канал, который освещает события в «республике», передают «Донецкие новости».

По информации паблика, новым директором ДМЗ назначен Куковинец Геннадий Владимирович. При этом «Внешторгсервис» (ВТС) вывел ДМЗ из-под своего управления из-за нерентабельности предприятия, оставив те, что приносят прибыль.

«Сейчас завод становится ООО "ДМЗ". Будет совместная работа ДМЗ и ЮМЗ (Юзовский металлургический завод – ред.), возможен "обмен" кадрами. Похожая ситуация на ЕКХП (Енакиевский коксохимпром – ред.) – предприятие (тоже из-за нерентабельности) обещают вывести под государственный контроль в феврале», – отмечают в Телеграм-канале.

Источники сообщают, что всех сотрудников ДМЗ «попросили» 19 января написать заявления на увольнение с завода и на принятие их на работу в ООО задним числом – на 14 и 15 января соответственно. «Объяснили это тем, что если укажут 14 и 15 числа, то, вероятно, получат аванс в январе. При этом, руководство может сократить рабочие места и принять в "ДМЗ" не всех», – добавляют в паблике.

Многомесячные долги по зарплате рабочим ДМЗ (главная проблема всех предприятий бывших или остающихся под ВТС), по словам руководства, «возможно, отдадут частями в течение полугода».

«Следует учесть и больничные, неиспользованные отпуска, алименты, взносы в пенсионный фонд (из стажа год вылетел). Подобное обещали ранее на ЮМЗ, завод работает, но долги не вернули. Также говорят, что "с февраля зарплату людям будут выплачивать своевременно и планируется восстановление объемов производства". Работники в это преимущественно не верят. Остается наблюдать за ситуацией», – резюмируют в Телеграм-канале.

Дончане в соцсетях возмущаются сложившейся ситуацией: «Что значит – возможно, отдадут?... И ни разу не сказано о реальных причинах упадка этих предприятий!... В металлолом?... Стволы нужно разворачивать в другую сторону».

Местные жители видят в происходящем борьбу за остатки прибыльных предприятий, и считают, что перспективы развития в существующих условиях все равно нет.

«В итоге это борьба разных групп за доходные предприятия... Руководство "Внешторгсервиса" вполне могло слегка ужаться в доходах, но платить зарплаты. Руководство республик – вообще мародеры во время войны. И те, и другие тупо кинут на долги по зарплате рабочих. Чтоб кормушка не иссякла, им придется рано или поздно ненужное закрыть, а на нужном сделать так, чтоб люди не разбегались. Но в ситуации с задолженностями они в любом случае ничего не теряют. Как только пройдет слух, что нормальная выплата зарплаты восстановилась, они быстро наберут новый штат», – поделился мнением Влад.

«Проблема в том, что нет достаточных рынков сбыта на продукцию! И к огромному сожалению, и не будет! Те "костыли" которые выдумывают, типа ВТС из Южной Осетии, как показало время, не работают, а делать нормальные "костыли", как в Крыму, РФ неинтересно, так как плевать они хотели на эти территории, им тут нужен конфликт замороженный, они его практически получили (за исключением мелких стычек на прифронтовых районах), дальше будут продолжать впихивать ОРДЛО на комфортных для себя условиях обратно в Украину!.. Поэтому процесс долгий, и есть большие сомнения, что кто-то из нас при жизни увидит развязку этой истории! Это уже понимает достаточно большое количество людей, поэтому и уезжают кто куда», – пишет Виктор.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября 2020 года прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».