«ДНР», Крым, украинские команды: В России стартует шоу «Лига смеха» (Видео)

Российский телеканал «СТС» купил права на формат украинской программы «Лига смеха». Первый эфир обещают весной. Сейчас проходит кастинг команд, заявки можно подать до 23 января. Есть среди потенциальных участников и команды из «ДНР», оккупированного Крыма и городов свободной части Украины.

По состоянию на 21 января на кастинг прислано 186 заявок. Среди коллективов отмечены и следующие:

Дуэт имени нет (Донецк, указано – «ДНР»);

Всё Пуteam (Донецк, указано – «ДНР»);

Донецкий Кряж (Донецк, указано – «ДНР»);

Эльвад Вагнер (Симферополь);

B.A.N.G (Керчь);

«МУА» планета земля (указано просто – Украина);

Сборная Одессы (Одесса).

Некоторые СМИ указывают, что также будут участвовать «Сборная медиков» (Одесса), «Падик 19» (Запорожье), «Подруги твоего парня» (Харьков). Но на сайте проекта они пока не указаны.

Проходить конкурс будет в Москве, в ММЦ «Планета КВН», 25 и 26 января.

Как отмечает «Радио Свобода», донецкая команда «Дуэт имени нет» состоит из девушек и участвует в различных местных конкурсах КВН в «ДНР». Шутят они преимущественно на гендерную тематику и локальные темы, избегая политики. Например, о наркоторговце, который устроился кассиром в «Первый республиканский супермаркет» Донецка. И на другие подобные темы:

– Ты что, хочешь пройти курс выживания?

– Та не, я с макеевскими типами больше не поеду.

Или:

– Как говорил мой дядька, шо посеешь, то и курить будешь...

А вот команда «Все Пуteam» позиционируется как сборная команда общественного движения «Донецкая республика» (организация, занимающаяся также и политикой в «ДНР»). В «республике» гордятся участием команды в российских региональных лигах КВН.

Здесь шуток о политике уже больше:

Перед вами люди, которые родились в Украине, учились в «ДНР», работают в России… Берегись, Беларусь, мы идем за твоими пенсиями…;

Люди в Донецке садятся в автобус и едут в сторону границы: толкают ее в сторону России;

Как гласит донецкая народная мудрость: пока сам себя не признаешь – никто не признает.

Формат проекта «Лига смеха» разработан украинской Студией «Квартал 95». В пресс-службе компании пояснили появление российского проекта сотрудничеством со шведским дистрибьютором Eccho Rights, впрочем, не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.

«Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights – эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продаж, на которую правообладатель не влияет», – отметили в пресс-службе.

С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе проводить ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия у Студии «Квартал 95». «Условия продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться», – добавляют в пресс-службе.

Покупку франшизы на украинское шоу подтвердил участник креативной команды российской «Лиги смеха» Евгений Донских. Телеканал «CTC» еще в 2019 году подал заявку на регистрацию товарного знака с соответствующим названием. Этот канал с мая 2020 года приобщен к санкционному списку СНБО Украины.

Кастинг-фестиваль российской «Лиги смеха» запланировано на 25-27 января. Команды, которые пройдут отбор, в конце февраля выступят на телефестивале юмора, где 20 или 24 коллективов тренеры отберут 12 команд для участия в сезоне. Таким образом, формат повторяет украинскую версию «Лиги смеха».