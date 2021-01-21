Судились почти полгода: Правозащитники помогли семье вернуть изъятые на КПВВ деньги на лечение онкобольного

Семье из временно неподконтрольного украинской власти Харцызска (Донецкая обл.), у которой летом 2020 года во время проверки на КПВВ «Новотроицкое» были изъяты личные средства, вернут всю сумму по решению суда. Об этом сообщили правозащитники БФ «Право на захист» («Право на защиту»), которые представляли интересы семьи в суде.

В организацию обратился мужчина, который со своей женой и 4 детьми живет в Харцызске, на временно неподконтрольной территории.

«Настоящим ударом для него стало то, что у жены обнаружили онкологию. Лечили сначала в Донецке, потом выезжали в Азербайджан. В Донецке была проведена операция, и после выписки из медучреждения жене посоветовали пройти терапевтическое радиологическое лечение в Днепре. На временно оккупированной территории необходимые методики лечения онкозаболеваний и условия такого лечения просто отсутствуют», – рассказали правозащитники.

В связи с невозможностью свободного пересечения линии разграничения из-за карантина было оформлено письменное приглашение в специализированную больницу в Днепре. Дополнительно было указано, что женщину будут сопровождать мужчина и его брат, так как самостоятельно она путешествовать не может. Поэтому разрешение на пересечение линии разграничения было получено, деньги собрали и отправились на подконтрольную правительству Украины территорию.

10 августа 2020 года семья в составе трех человек на собственном авто выехала из Харцызска в направлении Днепра через КПВВ «Новотроицкое». С собой у них были деньги, необходимые для лечения женщины. Сумма не превышала разрешенный лимит на 3-х человек. Поскольку все ехали вместе, то и все деньги были в сумке у одного человека – главы семьи. На КПВВ «Новотроицкое» их ждала тотальная проверка машины и документов.

«Наш бенефициар показал всю сумму денег и выписки из больницы, подтверждающие цель поездки. Но работник Государственной фискальной службы Украины составил протокол об административном правонарушении за незаконное перемещение денежных средств с превышением установленного предельного размера. И объяснение, что эта сумма на всех трех лиц в машине, что семья едет на сложное лечение в Днепр – не помогли мужчине отстоять свои права. Были изъяты все имеющиеся деньги», – поделились правозащитники подробностями случившегося.

По словам людей, у них осталось где-то 250 грн. Семья начала срочно искать деньги среди знакомых, чтобы все-таки поехать в Днепр. Благодаря неравнодушным землякам, деньги удалось собрать.

Свидетелями истории семьи на КПВВ стали мониторы БФ «Право на защиту», которые и посоветовали людям обратиться для защиты интересов в офис организации в Днепре.

Вскоре мужчина и брат жены посетили офис фонда и рассказали об инциденте, предоставили медицинские документы. Юристы сделали многочисленные адвокатские запросы и собрали все документы, необходимые для защиты интересов в суде.

«Во время ознакомления с материалами дела была обнаружена интересная особенность. Контрольный талон, оформленный при въезде клиента (главы семьи) с членами семьи на КПВВ, имел исправления. Цифра "3", которая свидетельствовала о количестве лиц в машине, была исправлена на "1". Кто-то намеренно пытался создать видимость въезда клиента на территорию КПВВ самостоятельно. В протоколе об административном правонарушении также указывалось, что клиент двигался с временно оккупированной территории в машине один», – рассказывает Вячеслав Стасюк, адвокат днепровского офиса БФ «Право на защиту».

Поэтому адвокат подготовил письменное ходатайство о закрытии дела в связи с отсутствием состава правонарушения, ведь клиент пересекал линию разграничения в сопровождении своей жены и ее брата, деньги были общие, а сумма не превышала лимит на 3-х человек. Но городской суд признал клиента виновным в нарушении положений части 1 статьи 204-3 КоАП, наложил штраф и конфисковал изъятые денежные средства семьи.

После ознакомления с текстом решения адвокат подготовил апелляционную жалобу и отметил, что в деле есть доказательства о невиновности клиента в нарушении закона. 18 января 2021 года состоялось очередное заседание Апелляционного суда Донецкой области (в г. Мариуполь). В качестве свидетелей в суд были приглашены два монитора БФ «Право на защиту», которые непосредственно общались со всеми тремя членами семьи во время их пересечения КПВВ 10 августа 2020 года. Факт того, что в машине было три человека, а не один, как это указано в талоне, – был доказан и учтен судьей.

«Мы прошли две инстанции – первая инстанция, где было принято отрицательное решение, и апелляция, которая исправила судейскую ошибку суда первой инстанции. Постановление суда первой инстанции отменено, а производство закрыто в связи с отсутствием в действиях клиента состава административного правонарушения», – прокомментировал Сергей Галемский, адвокат мариупольского офиса БФ «Право на защиту».

Апелляционный суд установил, что мужчину привлекли к административной ответственности необоснованно, и обязал вернуть ему все изъятые на КПВВ деньги.

Напомним, согласно приказу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий № 52 от 14 июля 2020 года «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости / веса / количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и к / с гуманитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам», через КПВВ можно провозить сумму, не превышающую 50 000 грн (или эквивалент в иностранной валюте). Если необходимо перевезти больше денег, то сумму нужно согласовывать с представителями Координационного центра в соответствии с законодательством.