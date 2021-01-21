Задержали на Одесчине: СБУ арестовала сотрудника «МГБ ЛНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области украинца, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами «МГБ ЛНР». Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований «ЛНР.

«Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР". С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (временно оккупированная территория Луганской области на границе с Россией), через которое на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение», – говорится в сообщении.

Сейчас задержанный дает показания о перемещении военной техники и вооружения с территории России на временно неподконтрольную территорию Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ «МГБ ЛНР», другую важную информацию.

«Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских военных и мирных граждан», – добавили в СБУ.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.