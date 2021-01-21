На Луганщине – 6 смертей и 124 новых случая COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 124 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 6 больных. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 78-летняя и 81-летняя женщины из Лисичанска; 85-летняя женщина из Рубежного, 74-летний и 82-летний мужчины из Кременского района; 68-летний мужчина из Новоайдарского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 31;

Рубежное – 4;

Северодонецк – 29;

Кременской район – 18;

Меловской – 6;

Новоайдарский – 4;

Новопсковский – 12;

Сватовский – 1;

Станично-Луганский – 12;

Старобельский – 7.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 306 человек, из них:

выздоровели – 10 473 человека (78,7% от всех заболевших);

лечатся – 2 464 пациента, 357 – стационарно, 2 107 – амбулаторно (18,5%);

умерли – 369 человек (2,8%).

За время распространения коронавируса в области заболели 496 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 426 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 24,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 января в Украине COVID-19 заболели 1 177 621 чел. (914 730 пациентов выздоровели, 21 499 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 42 479 случаев (выздоровели – 36 075 пациентов, летальных случаев – 798).

В «ДНР» – 18 611 заболевших (выздоровели – 10 305 человек, летальных случаев – 1 645). В «ЛНР» – 2 442 заболевших (выздоровел – 1 971 человек, летальных случаев – 209).