На Луганщине – 6 смертей и 124 новых случая COVID-19

На Луганщине лабораторно подтверждены 124 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще 6 больных. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 78-летняя и 81-летняя женщины из Лисичанска; 85-летняя женщина из Рубежного, 74-летний и 82-летний мужчины из Кременского района; 68-летний мужчина из Новоайдарского района.
География выявленных заболеваний:
- город Лисичанск – 31;
- Рубежное – 4;
- Северодонецк – 29;
- Кременской район – 18;
- Меловской – 6;
- Новоайдарский – 4;
- Новопсковский – 12;
- Сватовский – 1;
- Станично-Луганский – 12;
- Старобельский – 7.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 306 человек, из них:
- выздоровели – 10 473 человека (78,7% от всех заболевших);
- лечатся – 2 464 пациента, 357 – стационарно, 2 107 – амбулаторно (18,5%);
- умерли – 369 человек (2,8%).
За время распространения коронавируса в области заболели 496 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 426 детей.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 24,1%.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 21 января в Украине COVID-19 заболели 1 177 621 чел. (914 730 пациентов выздоровели, 21 499 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 42 479 случаев (выздоровели – 36 075 пациентов, летальных случаев – 798).
В «ДНР» – 18 611 заболевших (выздоровели – 10 305 человек, летальных случаев – 1 645). В «ЛНР» – 2 442 заболевших (выздоровел – 1 971 человек, летальных случаев – 209).